Бюджетный поток в образование. Хоценко выделил деньги на зарплаты и ремонт

Губернатор Омской области провёл серию совещаний и подписал финансовые документы, которые касаются тех, кто учит, учится или воспитывает детей. От педагогов в глубинке до студентов престижных инженерных школ — регион вкладывается в будущее.
Деньги на ставки.
Власти региона выделили из областного бюджета более миллиарда рублей на зарплату педагогам дополнительного образования в городе Омске. Деньги расписаны на три года вперёд (2026−2028).
Ежегодно на эти цели будет уходить по 345,8 млн руб. Получатели — около 800 педагогов. Это люди, которые ведут кружки, секции, художественные студии и технические мастерские для детей.
Не забыли и про село. Ранее муниципальным районам уже отправили около 1,5 млрд руб. Выплаты для сельских педагогов запланированы на 2026−2027 годы.
Студенческое счастье.
Омск попал в федеральную программу капремонта студенческих общежитий. 2,6 млрд руб. выделены из федерального бюджета на 2026−2028 годы, чтобы привести в порядок общежития омских вузов.
В «Омскоблстройзаказчик» уже передают проектно-сметную документацию. Надо проверить все цифры, чтобы летом 2026-го не оказалось, что смета ещё «гуляет».
Но самое интересное впереди. Омск готовит заявку на третью волну программы (2027−2030 годы). В список хотят включить ещё 20 объектов. Если всё получится, студенческий быт в регионе изменится до неузнаваемости.
Профессионалы с детства.
Гордость региона — Передовая инженерная школа (ПИШ) «СтанкоИнструментТех» на базе ОмГТУ. В этом году она получит на развитие более 129 млн руб.
Деньги пойдут на закупку оборудования, научные разработки и стажировки. Школа существует всего пару лет, но уже зарекомендовала себя так, что к омским студентам выстроилась очередь из «Ростех», «Росатом», «Газпром нефть», а также партнёры из Индии и Беларуси.
Первый набор — 30 студентов специалитета и 15 магистрантов — уже решает не абстрактные задачи, а реальные производственные проблемы. Кроме того, ПИШ стала центром переподготовки для сотрудников заводов. За прошлый год там повысили квалификацию больше 100 действующих специалистов.
Как подчеркнул Виталий Хоценко, школа доказала, что можно учить так, чтобы студентов разбирали на стажировки ещё до получения диплома.
Отдельная тема — среднее профессиональное образование. В регионе уже работают шесть кластеров «Профессионалитета». Это программа, где колледжи и заводы в одной связке — студентов учат тому, что реально нужно на производстве.
Растёт и охват детей дополнительным образованием. Сегодня кружками и секциями занято 86% омских ребят от 5 до 18 лет. План перевыполнен, но останавливаться не собираются.