Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полторы тонны говядины из Беларуси уничтожены в России

На территории России уничтожили 1,5 тонны белорусской говядины.

Источник: Россельхознадзор

Подробности рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Так, сотрудниками Россельхознадзора в пункте ввоза «Красная Горка» еще в феврале был задержан белорусский грузовик, в котором перевозились полторы тонны мяса КРС. Перевозчик не смог предъявить обязательные ветеринарные и товарно-сопроводительные документы на говядину. А при ветеринарной инспекции российская сторона не обнаружила на тушах оттиски клейм, которые бы подтверждали ветеринарно-санитарную экспертизу.

Более такого в грузовом отсеке автомобиля не было средств, чтобы поддерживать и учитывать температурный режим для транспортировки такого рода продукции. А сам грузовой отсек был в «неудовлетворительном санитарном состоянии».

Ввезенную из Беларуси говядину, признали «опасной продукцией неизвестного происхождения» и 27 февраля уничтожили в пункте утилизации биологических отходов «Крокус».

Перевозчик был привлечен к административной ответственности за нарушение правил ввоза в Россию продукции животного происхождения (ч.2 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).