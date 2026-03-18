Полторы тонны говядины из Беларуси уничтожены в России

Подробности рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
Так, сотрудниками Россельхознадзора в пункте ввоза «Красная Горка» еще в феврале был задержан белорусский грузовик, в котором перевозились полторы тонны мяса КРС. Перевозчик не смог предъявить обязательные ветеринарные и товарно-сопроводительные документы на говядину. А при ветеринарной инспекции российская сторона не обнаружила на тушах оттиски клейм, которые бы подтверждали ветеринарно-санитарную экспертизу.
Более такого в грузовом отсеке автомобиля не было средств, чтобы поддерживать и учитывать температурный режим для транспортировки такого рода продукции. А сам грузовой отсек был в «неудовлетворительном санитарном состоянии».
Ввезенную из Беларуси говядину, признали «опасной продукцией неизвестного происхождения» и 27 февраля уничтожили в пункте утилизации биологических отходов «Крокус».
Перевозчик был привлечен к административной ответственности за нарушение правил ввоза в Россию продукции животного происхождения (ч.2 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).