В Приангарье состоится конкурс профмастерства среди мастеров швейного дела

«Губернатор Игорь Кобзев утвердил подробный план кадрового обеспечения предприятий легкой промышленности в Иркутской области до 2028 года. В 2025 году мы создали Клуб легкой промышленности в Усольском филиале Кадрового центра Иркутской области. Был запрос от объединения работодателей легкой промышленности. Клуб решает несколько задач в сфере занятости, поставленных Губернатором, — содействует предприятиям в удовлетворении их потребности в кадрах, организует диалог соискателей с работодателями, сокращает время трудоустройства. Уверен, что проведение конкурса “Лучший по профессии” именно по этой специальности поможет привлечь внимание к отрасли и к тем возможностям, которые в ней есть», — сообщил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.