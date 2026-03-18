В Приангарье состоится конкурс профмастерства среди мастеров швейного дела

В Иркутской области также состоятся два этапа ярмарки: региональный — 17 апреля, федеральный — в июне. Задачи мероприятия — обеспечение кадровой потребности приоритетных для экономики предприятий региона, повышение информированности жителей о карьерных возможностях и перспективных профессиях, организация профориентации. О том, как регион готовится к предстоящему событию, рассказал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
Глава ведомства отметил, что региональный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Тулуне, Усть-Илимске, Тайшете, Усть-Куте, Зиме, Саянске, Слюдянке, Шелехове, Нижнеудинске, Железногорске-Илимском, Усть-Уде. Число работодателей, желающих представить свои вакансии на площадках карьерного мероприятия, растет каждый день. О своем участии уже заявило около 200 предприятий и организаций. Они представят около 3000 вакансий, уточняет пресс-служба Правительства региона.
«Это масштабное карьерное мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта “Кадры”. Ярмарка ждет безработных граждан, кто уже состоит на учете, и тех, кто хочет сменить сферу деятельности, сравнить условия и зарплаты у разных работодателей, оценить свое положение на рынке. Люди старшего возраста также активно участвуют. Им мы помогаем не только с поиском, но и с обучением», — сказал Кирилл Клоков.
Начальник управления занятости населения минтруда региона Наталья Шлыкова добавила, что на ярмарке будут представлены крупные предприятия региона в сфере машиностроения, авиастроения, добычи и переработки нефти и газа, транспорта, проектирования. Приглашены крупные строительные организации, предприятия сферы промышленного производства, легкой промышленности. Вакансии представят организации бюджетной сферы.
Кирилл Клоков отдельно остановился на подготовке к проведению регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Впервые федеральные испытания, организованные в рамках национального проекта «Кадры», прошли в стране в 2025 году. Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, развитие профессионального мастерства.
На площадках Приангарья в 2026 году состоятся испытания в двух номинациях: «Сварщик» и «Швея» (впервые).
«Губернатор Игорь Кобзев утвердил подробный план кадрового обеспечения предприятий легкой промышленности в Иркутской области до 2028 года. В 2025 году мы создали Клуб легкой промышленности в Усольском филиале Кадрового центра Иркутской области. Был запрос от объединения работодателей легкой промышленности. Клуб решает несколько задач в сфере занятости, поставленных Губернатором, — содействует предприятиям в удовлетворении их потребности в кадрах, организует диалог соискателей с работодателями, сокращает время трудоустройства. Уверен, что проведение конкурса “Лучший по профессии” именно по этой специальности поможет привлечь внимание к отрасли и к тем возможностям, которые в ней есть», — сообщил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
Кирилл Клоков также напомнил, что в Приангарье в прошлом году впервые состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Победителем стал Владимир Долгов. Он представлял Приангарье на федеральном этапе конкурса и вошел в пятерку сильнейших мастеров сварочного дела.
Испытания в номинации «Сварщик» пройдут 9 апреля, в номинации «Швея» состоятся 28 апреля.