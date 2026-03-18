Насколько устойчив банковский сектор Казахстана?

Ключевым показателем такой надёжности выступает регуляторный собственный капитал — резерв, который обеспечивает банкам стабильность, доверие клиентов и защиту от рисков.
По состоянию на 1 февраля текущего года регуляторный собственный капитал казахстанских банков достиг 10,7 трлн тг — на 11,6% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го. В целом последние годы наблюдается стабильный рост показателя. Так, последние пять лет собственный капитал БВУ РК ежегодно увеличивается в среднем на 17,2%, что свидетельствует о достаточно высоких темпах укрепления капитальной базы банковского сектора.
В разрезе отдельных банков динамика показателя заметно различается.
Так, наибольший рост собственного капитала среди всех БВУ РК продемонстрировал ForteBank: плюс 44% (или плюс 240 млрд тг) за год. К концу января текущего года размер собственного капитала банка увеличился до 786,7 млрд тг. Вместе с тем показатели достаточности собственного капитала фининститута также остаются на высоком уровне. Так, коэффициент достаточности собственного капитала k1 составил 15,7%, k1−2 — 21,5%, k2 — 21,6%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы.
Вторую строчку по росту регуляторного собственного капитала занял Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы: плюс 33,2%, до 117,5 млрд тг.
Замыкает тройку лидеров Freedom Bank: плюс 29,2% за год, до 240,4 млрд тг.
В первую пятёрку также вошли Bereke Bank (плюс 28,4%) и Шинхан Банк Казахстан (плюс 24,1%).
В годовой динамике рост показателя был зафиксирован у 17 из 23 БВУ РК. Сокращение регуляторного собственного капитала наблюдалось у четырёх банков, а ещё два фининститута — KMF Банк и Коммерческий Банк БиЭнКей — являются новыми участниками рынка, поэтому годовая динамика по ним пока не сформировалась.
В целом общие показатели достаточности собственного капитала по банковскому сектору также демонстрируют высокие значения. По состоянию на 1 февраля 2026 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,0%, а коэффициент достаточности собственного капитала (к2) — 20,7%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает защиту от потенциальных рисков в банковском секторе.
Кроме того, состояние банковского сектора положительно оценивают и международные рейтинговые агентства. Так, совсем недавно, 20 февраля текущего года, рейтинговое агентство S&P Global Ratings отметило устойчивость банковского сектора страны и достаточный объём капитала. Если быть точнее, аналитики агентства указали следующее:
«Мы считаем, что банковский сектор Казахстана продемонстрировал устойчивость к геополитическим и макроэкономическим вызовам. Банки накопили достаточные капитальные резервы, прочные позиции по ликвидности и высокую долю основных клиентских депозитов в своих профилях финансирования. Мы особо отмечаем усиление надзорно-контрольной структуры регулятора, что должно помочь снизить количество случаев банкротств и системных проблем с качеством активов».
Таким образом, стабильный рост регуляторного собственного капитала, высокий уровень достаточности капитала и положительные оценки международных рейтинговых агентств подтверждают, что банковский сектор Казахстана сохраняет высокую устойчивость и готовность противостоять внешним и внутренним финансовым шокам. Это создаёт доверие со стороны клиентов и инвесторов и формирует прочную основу для дальнейшего развития финансовой системы страны.