Насколько устойчив банковский сектор Казахстана?

По состоянию на 1 февраля текущего года регуляторный собственный капитал казахстанских банков достиг 10,7 трлн тг — на 11,6% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го. В целом последние годы наблюдается стабильный рост показателя. Так, последние пять лет собственный капитал БВУ РК ежегодно увеличивается в среднем на 17,2%, что свидетельствует о достаточно высоких темпах укрепления капитальной базы банковского сектора.