Лишившуюся теплоходов омскую компанию отправляют на ликвидацию

В среду, 18 марта 2026 года, официально объявлено о судебном решении, завершающем процедуру банкротства ООО «Компания “Север”» Алексея Подковкина и Валерия Щеглова.
«Настоящее определение является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации общества с ограниченной ответственностью “Компания “Север””, — также указано в судебном определении о завершении конкурсного производства.
Напомним, ООО «Компания “Север”» основана в августе 1999 года. Она была активна в сфере перевозок внутренним водным транспортом, обладая собственным судовым «парком». В ходе банкротства, провозглашенного еще в марте 2018 года, суда оказались на торгах. В частности, у фирмы после нескольких безуспешных попыток выкупили теплоходы «Г. Седов» и «А. Маринеско», причем последний был пришвартован в Лабытнанги.