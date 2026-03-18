Лишившуюся теплоходов омскую компанию отправляют на ликвидацию

Напомним, ООО «Компания “Север”» основана в августе 1999 года. Она была активна в сфере перевозок внутренним водным транспортом, обладая собственным судовым «парком». В ходе банкротства, провозглашенного еще в марте 2018 года, суда оказались на торгах. В частности, у фирмы после нескольких безуспешных попыток выкупили теплоходы «Г. Седов» и «А. Маринеско», причем последний был пришвартован в Лабытнанги.