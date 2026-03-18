Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае вводят новые выплаты: кто их получит

КРАСНОЯРСК, 18 марта, ФедералПресс. Депутаты Законодательного собрания Красноярского края планируют рассмотреть законопроект, вводящий новые меры поддержки на рынке труда. Документ предполагает дополнительные выплаты для безработных и субсидии для бизнеса. Об этом сообщили в региональном парламенте.

«Изменения направлены на трудоустройство граждан, испытывающих сложности с поиском работы. Речь идет об участниках специальной военной операции, людях с инвалидностью и лицах, освободившихся из мест лишения свободы», — говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, работодатели, трудоустраивающие таких соискателей по направлению от службы занятости, смогут получить субсидию из краевого бюджета. Порядок и условия предоставления этих выплат впоследствии утвердит правительство региона.

Кроме того, поправки предусматривают увеличение поддержки для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Школьники и студенты, желающие работать в свободное время в трудовых отрядах или на предприятиях реального сектора экономики, будут получать выплаты в двукратном размере от стандартного пособия по безработице. Сумма будет рассчитана с учетом районного коэффициента.

Напомним, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков уверен, что господдержка должна идти тем, кто действительно старается изменить свою жизнь. По его словам, именно активное участие человека в преодолении трудностей делает борьбу с бедностью эффективной.

Фото: ФедералПресс / Денис Кочкин.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше