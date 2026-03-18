В Красноярском крае вводят новые выплаты: кто их получит

«Изменения направлены на трудоустройство граждан, испытывающих сложности с поиском работы. Речь идет об участниках специальной военной операции, людях с инвалидностью и лицах, освободившихся из мест лишения свободы», — говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, работодатели, трудоустраивающие таких соискателей по направлению от службы занятости, смогут получить субсидию из краевого бюджета. Порядок и условия предоставления этих выплат впоследствии утвердит правительство региона.
Кроме того, поправки предусматривают увеличение поддержки для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Школьники и студенты, желающие работать в свободное время в трудовых отрядах или на предприятиях реального сектора экономики, будут получать выплаты в двукратном размере от стандартного пособия по безработице. Сумма будет рассчитана с учетом районного коэффициента.
Напомним, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков уверен, что господдержка должна идти тем, кто действительно старается изменить свою жизнь. По его словам, именно активное участие человека в преодолении трудностей делает борьбу с бедностью эффективной.
