Башстат назвал города и районы с самыми высокими зарплатами

Башстат опубликовал данные о среднемесячной заработной плате в городах и районах республики за 2025 год. Лидером рейтинга стал Уфимский район, где жители в среднем получают 98 322 рубля в месяц. В тройку самых благополучных по доходам также вошли Хайбуллинский (96 112 рублей) и Учалинский (92 480 рублей) районы.
Среди городов первое место традиционно удерживает Уфа. Там средняя зарплата здесь достигла 95 401 рубля. За ней следуют Салават с показателем 86 675 рублей и Стерлитамак — 74 876 рублей.
На другом полюсе оказались отдаленные сельские районы. Меньше всего зарабатывают жители Бурзянского района — всего 43 277 рублей в месяц. Ненамного выше зарплаты в Стерлибашевском (47 615 рублей), Кигинском (48 836) и Федоровском (49 073) районах.
Аналитики также выделили муниципалитеты, где доходы росли быстрее всего. В Хайбуллинском районе зарплата за год подскочила на 21,5 процента, в Салавате — на 17,5, в Агидели — на 16,3, в Стерлитамакском районе — на 15,8, в Кумертау — на 14,7 процента.