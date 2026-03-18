В Челябинской области яровыми культурами засеют почти 2 млн гектаров в 2026 году

В Челябинской области подготовка к посевной-2026 в самом разгаре: аграрии закупают минеральные удобрения и подготавливают технику, а сотрудники Россельхозцентра проверяют семена на соответствие всем требованиям. Задача на этот год — собрать более двух миллионов тонн зерна. Для этого засеять яровыми культурами аграрии планируют 1,8 миллиона гектаров, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.
«Синоптики обещают стремительную весну, поэтому сельским муниципальным округам нужно до 17 апреля окончательно утвердить структуру сева, оптимизировать сроки посевных работ и ускорить подготовку к ним», — сказал на селекторном совещании замгубернатора — министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.
Сейчас сотрудники Россельхозцентра проверяют качество зерна. Аграрии уже отправили на проверку свыше 88 тысяч тонн, 80% признаны пригодными для посева. Остальные требуют доработки.
«Если семена некондиционные по чистоте, их нужно очистить и повторно проверить. Если проблема во всхожести — проверить жизнеспособность и дальше либо стимулировать прорастание, либо заменять негодную партию», — уточнила руководитель регионального Россельхозцентра Ксения Ванина.
Она добавила, что, например, в Уйском и Еткульском округах все семена уже проверены и признаны пригодными. Еще на нескольких территориях эта работа продолжается.
Параллельно с проверкой семян идет подготовка техники и закупка минеральных удобрений. Аграрии Южного Урала уже закупили 21 тысячу тонн удобрений, 35 тысяч тонн дизельного топлива и 5,6 тысячи тонн бензина. Кстати, на закупку удобрений и проверку почвы предусмотрена субсидия из областного бюджета, которая компенсирует до 35% затрат. В этом году объем субсидий превысит 182 миллиона рублей.
Субсидии — лишь одна из мер поддержки аграриев. Для них также предусмотрены льготные кредиты для успешного проведения сезонных полевых работ. С начала февраля уже оформлено таких кредитов на сумму свыше 2 миллиардов рублей.
