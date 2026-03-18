В Челябинской области яровыми культурами засеют почти 2 млн гектаров в 2026 году

В Челябинской области подготовка к посевной-2026 в самом разгаре: аграрии закупают минеральные удобрения и подготавливают технику, а сотрудники Россельхозцентра проверяют семена на соответствие всем требованиям. Задача на этот год — собрать более двух миллионов тонн зерна. Для этого засеять яровыми культурами аграрии планируют 1,8 миллиона гектаров, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.