Власти Новосибирска обновят правила оформления киосков и кафе

До 19 марта 2026 года власти Новосибирска принимают предложения по обновлению правил внешнего оформления нестационарных торговых объектов — киосков, павильонов и летних кафе, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. Документ вносит изменения в постановление № 2890, действующее с 2021 года (последние правки датированы мартом 2025 года). Новую редакцию планируют утвердить в мае. Цель обновлений — улучшить внешний облик города и избежать сложностей для предпринимателей.