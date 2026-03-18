ТУАД ищет подрядчика на завершение ремонта моста через Карасук за 168 млн рублей

Работы начнутся после срыва сроков предыдущим подрядчиком.

Источник: Комсомольская правда

Территориальное управление автодорог Новосибирской области объявило аукцион на завершение ремонта моста через реку Карасук на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Начальная цена контракта — 168 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД по Новосибирской области.

Мост у села Чернокурья построен в 1988 году, его длина — 90 метров. Интенсивность движения выросла в разы, что привело к износу покрытия, деформационных швов и гидроизоляции.

Ремонт начался в 2024 году, но подрядчика отстранили из-за срыва сроков. Временный объезд уже построен.

Победителю нового аукциона предстоит демонтировать старые балки, отремонтировать опоры, уложить новое покрытие и ограждения. Завершить работы нужно до октября 2027 года.