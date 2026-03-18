Жители Новосибирской области потратили на 18% больше тепла из-за морозной зимы

Потребление тепловой энергии в январе-феврале 2026 года выросло.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области подвели итоги двух зимних месяцев. Из-за аномальных холодов потребление тепла от станций СГК выросло на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба СГК Новосибирск.

В январе-феврале 2026 года теплоэлектростанции и котельные отпустили потребителям более 4 млн Гкал. Годом ранее этот показатель составлял более 3, 5 млн Гкал.

Производство электроэнергии в феврале выросло на 4%. В январе объемы генерации были немного ниже прошлогодних.

Рост потребления связан с низкими температурами. В феврале средняя температура оказалась почти на 6 градусов ниже, чем год назад.