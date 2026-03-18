Прибыль нижегородских научных центров выросла на 22% по итогам 2025 года

В 2025 году научные центры Нижегородской области продемонстрировали положительный сальдированный финансовый результат, превышающий 3,4 миллиарда рублей. Согласно данным Нижегородстата, этот показатель свидетельствует о росте на 22,3% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в pravda-nn.ru.
Сальдированный финансовый результат представляет собой ключевой индикатор, определяющий разницу между полученной прибылью и понесенными убытками за отчетный период. Положительное значение этого показателя указывает на прибыльность деятельности, в то время как отрицательное свидетельствует об убытках.
Данный индикатор имеет существенное значение для региона, поскольку он отражает общую финансовую стабильность и эффективность функционирования местных организаций, особенно в таких приоритетных областях, как научно-исследовательская деятельность и технологические разработки.
Кроме того, отмечается, что финансовые показатели прибыльно работающих научных организаций Нижегородской области за прошедший год увеличились на 19,6%. Это свидетельствует об успешной деятельности научных центров региона, способствующей его развитию, внедрению инновационных технологий и привлечению дополнительных инвестиций.
