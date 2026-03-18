В США средняя цена на бензин достигла максимума за 2,5 года

Последний раз высокие цены на бензин в США наблюдались в октябре 2023 года.

Источник: Аргументы и факты

Бензин в США подорожал до рекордного уровня за последние 2,5 года. Средняя цена за галлон (около 3,8 литра) достигла 3,8 доллара.

По информации Американской автомобильной ассоциации, последний раз такие высокие цены наблюдались в октябре 2023 года, когда бензин стоил 3,74 доллара за галлон. В августе и сентябре того же года средняя стоимость достигала четырех долларов за галлон.

Рост цен на бензин стал важным политическим вопросом в США. Рекорд был установлен при администрации Джо Байдена в июне 2022 года, когда средняя цена за галлон превысила пять долларов. Этот факт активно использовался Дональдом Трампом в своей предвыборной кампании.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше