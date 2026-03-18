Компания из Швейцарии пытается оспорить снос дачи Качмазова в Самаре

В Шестой кассационный суд Самары поступила жалоба на снос дачи Качмазова.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре швейцарская компания пытается оспорить решение суда о сносе так называемой дачи Качмазова. Строение располагается на территории памятника природы, его появление связывают с основателем ГК «СОК» Юрием Качмазовым, который сейчас находится в розыске. В феврале прошлого года Красноглинский районный суд признал постройку незаконной и постановил снести ее.

Компания «Свисс Топ Вилла Менеджмент», которая сейчас является собственником постройки, 5 марта подала жалобу в Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Третьими лицами по делу проходят мэрия, департамент градостроительства, правительство региона, Росреестр Самарской области, министерства строительства, природных ресурсов. Судя по карточке дела, с 10 марта дело оставили без движения, а до 14 апреля установили срок для устранения нарушений.