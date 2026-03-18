Спасением региональных электричек займутся Минтранс и сенаторы

В частности, коллективное обращение в связи с массовой отменой пригородных железнодорожных маршрутов поступило из Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Только в Воронежской области отменили 27 пригородных поездов. Пассажирам предлагают альтернативные способы перемещения по этим маршрутам, но не все они так же удобны, как электрички.
Регионы отказываются от электричек, так как не могут самостоятельно поддерживать такие маршруты. Однако этот вид транспорта очень востребован у пассажиров, поэтому, по мнению Матвиенко, отмена пригородных поездов «имеет серьёзные последствия на перспективу». Она поручила Комитету Совфеда по экономической политике совместно с Минтрансом решить проблему. Министр Никитин выразил понимание необходимости финансировать железнодорожные пассажирские перевозки на внутрирегиональных маршрутах, Минтранс готов сотрудничать с Совфедом в этом направлении.
В Приморском крае пригородным сообщением занимается АО «Экспресс Приморья». Массового сокращения маршрутов в регионе нет, но жители Владивостока обращают внимание, что электричек не хватает. Пригородные электропоезда горожанам предлагают использовать как альтернативу автобусам и личным автомобилям, однако расписание электричек таково, что не все успевают воспользоваться этим видом транспорта в утренние и вечерние пиковые часы. Особенно дефицитны электрички, следующие со станции Мыс Чуркин и обратно, хотя это направление помогает избежать заторов на Золотом мосту и площади Луговой. (По будням со станции отправляется всего четыре поезда — два на вокзал Владивостока и два — в сторону пригорода; столько же прибывает; и всего одна электричка уезжает со станции вечером — в 19:20 до станции Надеждинской.).