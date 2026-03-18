Спасением региональных электричек займутся Минтранс и сенаторы

В Приморском крае пригородным сообщением занимается АО «Экспресс Приморья». Массового сокращения маршрутов в регионе нет, но жители Владивостока обращают внимание, что электричек не хватает. Пригородные электропоезда горожанам предлагают использовать как альтернативу автобусам и личным автомобилям, однако расписание электричек таково, что не все успевают воспользоваться этим видом транспорта в утренние и вечерние пиковые часы. Особенно дефицитны электрички, следующие со станции Мыс Чуркин и обратно, хотя это направление помогает избежать заторов на Золотом мосту и площади Луговой. (По будням со станции отправляется всего четыре поезда — два на вокзал Владивостока и два — в сторону пригорода; столько же прибывает; и всего одна электричка уезжает со станции вечером — в 19:20 до станции Надеждинской.).