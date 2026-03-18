Налоговая предостерегла спекулянтов от заработка на матчах «Динамо-Минск»

Специалисты управления рекомендуют всем тем, кто решит подзаработать денег на успехе любимой болельщиками команды, хорошо подумать и не один раз, прежде чем заняться этим сомнительным способом заработка. Они также предостерегают, что таким образом можно «заработать проблемы на ровном месте».
«Мы прогнозировали такое развитие событий еще месяц назад — команда-то реально играет и шансы на плей-офф у ледовой дружины были практически 100%», — говорится в сообщении размещенном официальном Telegram-канале управления.
Кроме того, им уже поступила жалоба по вопросу перепродажи билетов с двойным номиналом. Автор этой жалобы требует наказать спекулянта по всей строгости, однако уголовную ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность упразднили семь лет назад.
«Но для спекулянтов это не повод для бурной радости, ведь административная ответственность также способна доставить им незабываемые ощущения», — предупредили в налоговой.
В управлении оперативных мероприятий также рекомендуют владельцам маркетплейсов, на которых замечены спекулятивные объявления, усилить модерацию.
Билеты на «Динамо»
Игрокам минского «Динамо» осталось провести последний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), он пройдет 20 марта на льду «Минск-Арены» против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.
Затем начнется плей-офф. Поскольку минчане гарантировали себе место в топ-3 в турнирной таблице Западной конференции, первые матчи розыгрыша Кубка Гагарина пройдут на домашней арене.
На днях «Динамо» объявило о старте продаж билетов на плей-офф для владельцев абонементов. Выкупить билеты они могут только на места своих абонементов до 19 марта включительно. После все невыкупленные места поступят в общую продажу.
Первый раунд Кубка Гагарина начнется 23 марта, завершится плей-офф 23 мая.