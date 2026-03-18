В ЕС становится популярным «топливный туризм» на фоне роста цен на ГСМ

В Европе фиксируют рост так называемого «топливного туризма» — автомобилисты пересекают границы ради более дешевого бензина, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя крупнейшей ассоциации автомобилистов Швейцарии Марко Вёлфли.
По его словам, с начала марта увеличился спрос на заправках, особенно в приграничных районах Швейцарии и Германии. Жители Германии едут в соседнюю страну, где топливо пока обходится дешевле.
При этом цены растут и в самой Швейцарии. По данным ассоциации, за период с конца февраля по начало марта бензин подорожал на 3,7%, дизель — на 8,6%.
Сейчас литр бензина стоит около 1,79 швейцарского франка против 1,65 франка в начале января.
Эксперты не исключают дальнейшего роста цен.
Удорожание топлива происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана.
