Свердловчане начали обеспечивать себя сами яйцами и молоком

За весь прошлый год в регионах УрФО произвели почти 2 млн тонн молока и более 4,8 млрд яиц. Еще получено 905,5 тыс. тонн мяса птицы и скота. В статистику вошли данные с сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и личных участков жителей УрФО.
«Наибольший удельный вес в общем объеме производства скота и птицы на убой (в живом весе), а также яиц в округе принадлежит Челябинской области — 41,5% и 35,5%, молока — Свердловской области (46,7%). Значительные объемы сельскохозяйственной продукции производятся в хозяйствах населения», — говорится в исследовании.
Например, в Челябинской области на подсобные хозяйства приходится 51,6% от всего объема выпуска молока. В Курганской области местные жители также обеспечивают себя молоком и яйцами самостоятельно. В Зауралье на подсобные хозяйства приходится 37,3% производства скота и птицы на убой (в живом весе), 64,0% — молока, 75,8% яиц в общем объеме производства.