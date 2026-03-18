Нижегородские молочники просят господдержку и отдельную полку в магазинах

Нижегородский молочный союз совместно с другими игроками рынка намерена обратиться к губернатору Глебу Никитину и региональному правительству с просьбой о государственной поддержке. Причиной обращения стал кризис перепроизводства, с которым столкнулись местные производители. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Молочная отрасль Нижегородской области оказалась в сложной ситуации из-за переизбытка продукции. Местные производители и перерабатывающие предприятия направили обращение к главе региона с просьбой о предоставлении им приоритетного места на полках магазинов и выделении дополнительной финансовой помощи из бюджета.
Еще в феврале представители молочной отрасли информировали власти о крайне сложной ситуации в секторе. Они указали на перенасыщение российского рынка продукцией из Беларуси, а также на сложности с экспортом, которые привели к резкому падению стоимости сырого молока.
Падение стоимости молока, интеграция российского и белорусского рынков, а также сокращение экспортных поставок привели к тому, что прибыльность молочного бизнеса достигла минимальных показателей. Сейчас молокозаводы платят 32 ₽ за литр сырья в среднем.
Как сообщают представители Нижегородского молочного союза, в условиях экономической нестабильности и снижения доходов населения, предприятия вынуждены наращивать объемы выпускаемой продукции, чтобы компенсировать убытки.
Между тем, в министерстве сельского хозяйства региона призвали участников рынка сконцентрироваться на повышении производственной эффективности и модернизации, вместо того чтобы обращаться с жалобами.
Отмечается, что субсидии, выделяемые на эти цели, остаются невостребованными и в итоге перенаправляются на другие нужды.
Напомним, что нижегородские животноводы готовились к крупным убыткам и молочному кризису еще в конце февраля. Руководитель регионального молочного союза Николай Трофимов сообщил, что текущее положение дел имеет сходство с событиями 2023 года, когда местные молочные фермеры зафиксировали убытки в размере 1,7 миллиарда рублей.
Ранее Россельхознадзор выявил нарушения у 23 нижегородских производителей молока.