ДУМ Татарстана создаст первую в России халяль-лабораторию после госаккредитации

По словам муфтия Камиля Самигуллина, официальных органов сертификации пока немного, но ситуация изменится.

Источник: Комсомольская правда

Духовное управление мусульман Татарстана планирует открыть собственную халяль-лабораторию — первую не только в республике, но и в стране. Также появятся центры «халяль». Об этом рассказал муфтий Камиль хазрат Самигуллин.

Ранее Комитет по стандарту «халяль» ДУМ республики первым в России прошел проверку Росаккредитации на соответствие новому ГОСТу и стал официальным органом сертификации. По словам муфтия, сейчас многие компании выдают документы без реальных гарантий, но в будущем останутся только те, кто подтвердил статус у государства.

Спикер поблагодарил за поддержку Василя Шайхразиева и команду. Также муфтий отметил, что предстоит разъяснительная работа с населением о значении маркировки. Говоря о конкуренции, Камиль хазрат упомянул успехи Чечни в коранической сфере и дагестанского телевидения, что создаёт здоровый соревновательный дух.

Напомним, в Татарстане 20 марта объявлено выходным днем в честь Ураза-байрама. Благодаря этому при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся три дня подряд.