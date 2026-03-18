Россияне покупают все более компактные квартиры

В России в начале 2026 года сократилась средняя площадь квартир в новостройках, сообщает «Коммерсантъ».

В России в начале 2026 года сократилась средняя площадь квартир в новостройках, сообщает «Коммерсантъ». За январь-февраль показатель уменьшился на 3,4% по сравнению с прошлым годом.

Сейчас средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке составляет около 44,5 кв. м. Для сравнения, по итогам 2025 года она была 46,2 кв. м, снижение тогда составило 2%.

Эксперты связывают этот тренд с падением покупательной способности. Покупатели чаще выбирают более компактное жилье, чтобы уложиться в бюджет.

Также небольшие квартиры активно покупают инвесторы — их проще сдавать в аренду или перепродавать после ремонта.

Застройщики, в свою очередь, увеличивают долю малогабаритного жилья, чтобы удерживать цены и быстрее продавать объекты. По прогнозам аналитиков, эта тенденция сохранится.

Сильнее всего за 2025 год площадь квартир снизилась в Омске и Самаре — на 9,1%, до примерно 50 кв. м. Также заметное сокращение зафиксировано в Казани (минус 8,3%, до 44 кв. м) и Нижнем Новгороде (минус 7,8%, до 47 кв. м).

В Москве ситуация иная. В начале 2026 года средняя площадь квартир выросла до 53,2 кв. м — плюс 2% за год. Это связано с ограничениями на строительство студий меньше 28 кв. м.

Ранее сообщалось, что в новостройках Москвы практически не осталось квартир дешевле 10 млн рублей.

Читайте также: Эксперты предупредили о резком росте мошенничества при аренде жилья в России.