«Екатеринбургэнерго» признан банкротом

МУП «Екатеринбургэнерго» — один из крупнейших поставщиков тепла в городе. Предприятие регулярно фигурирует в реестре потенциальных банкротов: за последние десять лет заявления о его несостоятельности подавали и газовики, и налоговая служба, и частные подрядчики, но всегда удавалось договариваться, до банкротства поставщик тепла не доходил.