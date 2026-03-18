«Екатеринбургэнерго» признан банкротом

Это продолжение истории банкротства крупнейшего МУП города. С заявлением о банкротстве предприятия в 2025 году обратилось АО «Уралсевергаз», поставщик газа. По его заявлению еще в октябре 2025 года суд ввел в отношении «Екатеринбургэнерго» процедуру наблюдения, однако по ее итогам восстановить платежеспособность компании оказалось невозможно.
Совокупный объем требований кредиторов составляет почти 1,2 млрд рублей. Кроме АО «Уралсевергаз», крупнейшими кредиторами также являются АО «Екатеринбургэнергосбыт», АО «ТЭЦ ВИЗа», АО «Екатеринбурггаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ПАО «Т Плюс».
Согласно материалам дела, финансовый анализ показал недостаточность активов «Екатеринбургэнерго» для полного расчета с кредиторами. Восстановление платежеспособности МУП «Екатеринбургэнерго» невозможно, оснований для проведения реабилитационных процедур по погашению задолженности представлено не было.
Суд пришел к выводу о наличии всех признаков банкротства и прекратил процедуру наблюдения. В отношении предприятия введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 4 сентября 2026 года.
МУП «Екатеринбургэнерго» — один из крупнейших поставщиков тепла в городе. Предприятие регулярно фигурирует в реестре потенциальных банкротов: за последние десять лет заявления о его несостоятельности подавали и газовики, и налоговая служба, и частные подрядчики, но всегда удавалось договариваться, до банкротства поставщик тепла не доходил.
Весной 2025 года власти Екатеринбурга попытались реструктурировать работу предприятия. Было зарегистрировано ООО «Екатеринбургэнерго» с уставным капиталом 3,7 млрд рублей. Предполагалось, что новая форма управления позволит решить старые проблемы. Но газовики заваливали МУП «Екатеринбургэнерго» исками, и в итоге началась процедура банкротства старой компании.