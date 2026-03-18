Объем госзакупок лекарств вырос на 346% в Нижегородской области

В Нижегородской области наблюдается значительный скачок в объёмах государственных закупок медикаментов, продемонстрировав рост в 346%. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
За первые два месяца 2026 года сумма поставок лекарственных средств по государственным контрактам достигла более 7,3 миллиарда рублей, что ставит регион на первое место по темпам прироста среди десяти ведущих заказчиков.
Согласно сведениям аналитической компании «Курсор», увеличение закупок составило 346% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Доля Нижегородской области в общем объеме региональных поставок медикаментов оценивается в 6%.
В рейтинге ведущих регионов по данному показателю Нижегородская область заняла третье место. Эксперты полагают, что столь существенный рост может быть обусловлен перезаключением и продлением ранее истекших контрактов, срок действия которых может достигать трёх лет.
Общий объём государственных закупок лекарств по всей стране за январь-февраль 2026 года превысил 203 миллиарда рублей. Из этой суммы на лечение следующих категорий заболеваний было выделено:
Высокозатратные нозологии: 14,4 миллиарда рублей.
ВИЧ и гепатит: 15,1 миллиарда рублей.
Отдельно стоит отметить закупки по линии фонда «Круг добра», объём которых составил 13,8 миллиарда рублей. Это более чем шестикратное увеличение по сравнению с показателями 2025 года.
