В Башкирии в связи с Ураза-байрам почтовые отделения изменят график работы

20 марта станет выходным для всех отделений Почты России в республике, кроме тех, которые выдают заказы с маркетплейсов — они продолжат работать в обычном режиме. Почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Об этом сообщили в УФПС по РБ.