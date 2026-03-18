В Башкирии в связи с Ураза-байрам почтовые отделения изменят график работы

20 марта станет выходным для всех отделений Почты России в республике, кроме тех, которые выдают заказы с маркетплейсов — они продолжат работать в обычном режиме. Почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Об этом сообщили в УФПС по РБ.
Пенсии и пособия гражданам доставят по графику, согласованному с региональным Отделением Социального фонда.
19 марта почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 21 марта возобновят обслуживание по обычному расписанию.
При этом для удобства клиентов некоторые отделения могут работать по другому графику. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.