Для выманивания денег мошенники стали использовать ссылки на игры

Все «проценты», которые видит пользователь на экране, существуют лишь в виртуальном мире игры. Как только человек пытается вывести даже небольшую сумму, система создает искусственные препятствия. Это могут быть внезапные технические сбои, непомерные комиссии или требование срочно пополнить баланс для «активации» выплаты. В погоне за возвратом своих средств жертва рискует потерять еще больше, вновь и вновь переводя деньги на анонимные карты и электронные кошельки, отследить которые впоследствии практически невозможно. Крайне показательно, что у таких проектов полностью отсутствует обратная связь. Единственным контактом часто выступает Telegram-канал. При попытке пользователей предъявить претензии организаторы просто перестают отвечать или мгновенно ликвидируют этот канал. Никаких юридических реквизитов, телефонов или официальных адресов на сайте или в приложении вы не найдете.