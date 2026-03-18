Для выманивания денег мошенники стали использовать ссылки на игры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мошенники активно используют популярные тренды, чтобы выманивать деньги. Сейчас, например, они создают игры про лабубу — игрушек-монстриков, которые стали настоящим хитом среди школьников.
Ссылку на игру или приложение чаще всего скидывают знакомые — им обещают бонусы за привлечение друзей, поэтому они охотно делятся ей в чатах. На сайте игры всегда красивые цифры: десятки тысяч участников, сотни тысяч долларов выплат. Это, конечно, фейк, но он создает впечатление, что всё серьезно, рассказали о новой схеме в Отделении Красноярск Сибирского ГУ Банка России.
Жертва схемы пополняет счет реальными деньгами, чтобы купить виртуальную игрушку и получать проценты. Чем дороже игрушка, тем выше доходность. В игре даже счетчик крутится, показывая, как капают деньги, — это подкупает. Если просто зарегистрироваться, тоже капает по чуть-чуть, чтобы человек поверил и внес первый взнос.
Когда жертва решает вывести деньги, начинаются проблемы. Система просит доплатить за активацию вывода, потом говорит, что не хватает минимальной суммы, потом еще какая-нибудь уловка. В итоге человек переводит еще больше, пытаясь забрать хотя бы свое, а вывод так и не происходит.
Связаться с поддержкой невозможно. В контактах указан только Telegram-канал. Как только начинаешь писать жалобы, канал исчезает. Ни сайта, ни телефонов, ни адресов —ничего. Все переводы уходят на анонимные карты, которые нельзя отследить. В итоге деньги просто пропадают, а виртуальные игрушки и нарисованная прибыль на экране ничего не стоят.
Управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев сказал: "Мы фиксируем такие мошеннические схемы, которые эксплуатируют интерес детей и подростков к популярным медийным персонажам и игровым механикам. Злоумышленники создают мобильные приложения и онлайн-игры, где фанатам предлагают приобретать виртуальные объекты и обещают пассивный доход только за то, что игрок будет совершать клики по экрану или выполнять элементарные задания.
Важно понимать: это финансовая пирамида. Участникам обещают легкий заработок и бонусы за привлечение друзей, что является одним из главных признаков нелегальной деятельности. Однако потратить реальные деньги в такой игре легко, а вывести их невозможно.
Все «проценты», которые видит пользователь на экране, существуют лишь в виртуальном мире игры. Как только человек пытается вывести даже небольшую сумму, система создает искусственные препятствия. Это могут быть внезапные технические сбои, непомерные комиссии или требование срочно пополнить баланс для «активации» выплаты. В погоне за возвратом своих средств жертва рискует потерять еще больше, вновь и вновь переводя деньги на анонимные карты и электронные кошельки, отследить которые впоследствии практически невозможно. Крайне показательно, что у таких проектов полностью отсутствует обратная связь. Единственным контактом часто выступает Telegram-канал. При попытке пользователей предъявить претензии организаторы просто перестают отвечать или мгновенно ликвидируют этот канал. Никаких юридических реквизитов, телефонов или официальных адресов на сайте или в приложении вы не найдете.
Призываю земляков быть бдительными. Помните: если вам предлагают легкий доход за простые действия в игре, а для вывода средств требуют доплатить — вы имеете дело с мошенниками".