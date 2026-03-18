Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему случайно пришедшие на банковскую карту деньги лучше вернуть

Процесс, который проходил в Качканарском городском суде, можно приравнять к небольшому уроку финансовой грамотности. Он показал: даже ошибочно поступившие на счет деньги являются чужими, и их невозврат может обернуться иском с начислением процентов за пользование средствами.

А фабула оказалась такой: прошлым летом сестра решила финансово поддержать брата и перевела ему 175 тысяч рублей через систему быстрых платежей. Только вот деньги так и не упали «в кошелек» ни через пятнадцать минут, ни к вечеру, ни на следующий день. Пришлось выяснять, что случилось.

Оказалось, что номер телефона, на который женщина отправила внушительную сумму, был привязан к счету совершенно другого человека. И чтобы вернуть свои деньги, мужчине пришлось отправиться в Качканарский городской суд. Он подал иск к случайному получателю о неосновательном обогащении.

«Личность получателя средств была неизвестна. Суд установил, кому именно поступил ошибочный перевод. Ответчик оказался жителем другого региона и сам не подозревал о своем внезапном обогащении. Банковская карта, на которую пришли деньги, была давно заблокирована и ей не использовались», — рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

«Счастливчик», которого обогатили по ошибке, оказался честным человеком. Он приехал в суд и вернул полученные деньги. Гражданское дело было прекращено.

Между тем, стоит помнить, что услуга моментальных переводов по номеру телефона иногда оборачивается серьезными рисками.