Почему случайно пришедшие на банковскую карту деньги лучше вернуть

А фабула оказалась такой: прошлым летом сестра решила финансово поддержать брата и перевела ему 175 тысяч рублей через систему быстрых платежей. Только вот деньги так и не упали «в кошелек» ни через пятнадцать минут, ни к вечеру, ни на следующий день. Пришлось выяснять, что случилось.
Оказалось, что номер телефона, на который женщина отправила внушительную сумму, был привязан к счету совершенно другого человека. И чтобы вернуть свои деньги, мужчине пришлось отправиться в Качканарский городской суд. Он подал иск к случайному получателю о неосновательном обогащении.
«Личность получателя средств была неизвестна. Суд установил, кому именно поступил ошибочный перевод. Ответчик оказался жителем другого региона и сам не подозревал о своем внезапном обогащении. Банковская карта, на которую пришли деньги, была давно заблокирована и ей не использовались», — рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.
«Счастливчик», которого обогатили по ошибке, оказался честным человеком. Он приехал в суд и вернул полученные деньги. Гражданское дело было прекращено.
Между тем, стоит помнить, что услуга моментальных переводов по номеру телефона иногда оборачивается серьезными рисками.