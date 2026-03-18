США почти достигли отметки $39 трлн госдолга

Госдолг США вплотную приблизился к отметке $39 трлн. Официальные данные пока не подтверждают преодоление этого рубежа, однако в оперативных оценках и прогнозах он уже фигурирует.
По информации бюджетного комитета Конгресса США (Joint Economic Committee), на начало марта 2026 года совокупный федеральный долг составлял около $38,8 трлн. Аналогичные значения приводят аналитические платформы, агрегирующие данные Минфина США.
В то же время ряд неофициальных онлайн-счётчиков, обновляющихся в режиме реального времени, показывает значение на уровне $39 трлн и выше. Такие сервисы используют расчетные модели и могут опережать официальную статистику на несколько дней или недель.
Экономисты ранее прогнозировали достижение отметки $39 трлн в конце первого квартала 2026 года на фоне устойчивого роста заимствований. По оценкам Конгресса, в последние годы долг увеличивается на сотни миллиардов долларов ежегодно.
Таким образом, речь идет не о резком скачке, а о постепенном приближении к очередному историческому максимуму. Формально рубеж в $39 трлн пока не зафиксирован в официальной отчетности, однако с учетом текущей динамики его преодоление рассматривается как вопрос ближайшего времени.
