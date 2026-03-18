Объем госзакупок лекарств в Нижегородской области вырос на 346%

Объем поставок лекарств по государственным контрактам в Нижегородскую область за первые два месяца 2026 года превысил 7 млрд рублей, сообщил представитель регионального Минздрава Алексей Никонов в своем телеграм-канале «Бокал прессека».
По данным экспертов, прирост закупок составил 346% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. На Нижегородскую область приходится 6% от всех региональных поставок лекарств. По этому показателю мы уступаем только Москве и Санкт-Петербургу.
«Внушительный рост, вероятно, связан с обновлением прежних истекших контрактов, действовать они могут до трех лет. Общий объем госзакупок лекарств в январе-феврале в стране составил более 203 млрд рублей, из них на лечение высокозатратных нозологий: 14,4 млрд рублей, ВИЧ и гепатита: 15,1 млрд рублей. По линии фонда “Круг добра” закуплено лекарств 13,8 млрд рублей (рост более чем в шесть раз относительно 2025 года)», — говорится в сообщении.
