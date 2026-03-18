Около 12,8 тыс. 11-классников выпустятся из нижегородских школ в 2026 году

В 2026 году стены нижегородских школ покинут около 12,8 тысячи выпускников одиннадцатых классов. Об этом проинформировали в департаменте образования региона, ссылаясь на данные портала pravda-nn.ru.
Ожидается, что «Последний звонок» состоится в школах Нижегородской области 26 мая 2026 года. Эта дата предложена Министерством просвещения Российской Федерации как рекомендательная.
Что касается выпускных вечеров, то их проведение запланировано на период после 27 июня, что позволит учащимся завершить все необходимые экзаменационные испытания. Тем не менее, каждая школа сохраняет за собой право самостоятельно определять точные даты проведения своих выпускных торжеств.
Стоит отметить, что в текущем учебном году общее число девятиклассников, завершающих обучение в Нижегородской области, составляет 33,4 тысячи человек, а количество выпускников, завершающих одиннадцатый класс, достигает 12,8 тысячи.
