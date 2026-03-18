«Эталон» у «мореходки»: как исполняют социальные обязательства крупные инвесторы

Здесь стоит отметить, что сквер у «мореходки» — не единственная «социальная нагрузка» для «Эталона», который планирует застроить 23 гектара в пос. Отрадное. Как удалось выяснить «Новому Калининграду, застройщик также согласился пожертвовать миллиард рублей “Областной фармацевтической компании” на покупку лекарств для калининградских льготников. Миллиард разделили на несколько траншей, которые компания должна выплатить с 2025 по 2027 год. Первые 375 млн руб. предполагалось передать Фармкомпании еще в прошлом году, но только после того, как будет утверждена документация по планировке территории, включающей в себя проект планировки территории с проектом межевания в его составе (далее ДПТ). Правда, деньги в прошлом году до льготников не дошли. Как выяснилось из ответа правительства области на запрос “Нового Калининграда”, по состоянию на февраль 2026 года проект ДПТ всё ещё “находился на утверждении”. Инвестор же исполнил свои обязательства по осуществлению пожертвований в 375 млн руб. ГКУ “Калининградская областная фармацевтическая компания” 9 февраля этого года.