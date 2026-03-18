Антимонопольная служба добилась пересмотра стоимости тепла для нижегородцев

Как пишет портал «Живем в Нижнем», с 2024 года полномочия по контролю за экономической обоснованностью платежей ЖКХ были переданы, в том числе, и территориальным органам ФАС. Меры, принятые нижегородским управлением, уже принесли результат в сфере теплоснабжения. При этом в ведомстве подчеркивают, что ревизия тарифных решений продолжится и в 2026 году.