Антимонопольная служба добилась пересмотра стоимости тепла для нижегородцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 марта, ФедералПресс. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы подвело промежуточные итоги работы по надзору за коммунальными тарифами. Ведомству удалось добиться снижения стоимости теплоснабжения для жителей региона.

Как пишет портал «Живем в Нижнем», с 2024 года полномочия по контролю за экономической обоснованностью платежей ЖКХ были переданы, в том числе, и территориальным органам ФАС. Меры, принятые нижегородским управлением, уже принесли результат в сфере теплоснабжения. При этом в ведомстве подчеркивают, что ревизия тарифных решений продолжится и в 2026 году.

С 2023 по 2025 год в нижегородское УФАС поступило 155 жалоб, касающихся жилищно-коммунальных услуг. Более половины из них (то есть свыше 77 обращений) были связаны именно с повышением тарифов.

В антимонопольной службе также прокомментировали текущую ситуацию с платежами. В ведомстве напомнили, что с 1 января в регионе была проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7%. Это изменение носит технический характер и связано с повышением базовой ставки НДС. Других плановых повышений тарифов не производилось.

Дополнительно в УФАС заверили, что готовы оперативно реагировать на любые сигналы от населения.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что ФАС выявила переплату россиян за ЖКХ на 102,6 млрд рублей за 2023−2025 годы. Больше всего граждан «перегрузили» тарифами на электричество (25 млрд), вывоз мусора (12 млрд) и тепло (10,85 млрд).

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.