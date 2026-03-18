Антимонопольная служба добилась пересмотра стоимости тепла для нижегородцев

Как пишет портал «Живем в Нижнем», с 2024 года полномочия по контролю за экономической обоснованностью платежей ЖКХ были переданы, в том числе, и территориальным органам ФАС. Меры, принятые нижегородским управлением, уже принесли результат в сфере теплоснабжения. При этом в ведомстве подчеркивают, что ревизия тарифных решений продолжится и в 2026 году.
С 2023 по 2025 год в нижегородское УФАС поступило 155 жалоб, касающихся жилищно-коммунальных услуг. Более половины из них (то есть свыше 77 обращений) были связаны именно с повышением тарифов.
В антимонопольной службе также прокомментировали текущую ситуацию с платежами. В ведомстве напомнили, что с 1 января в регионе была проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7%. Это изменение носит технический характер и связано с повышением базовой ставки НДС. Других плановых повышений тарифов не производилось.
Дополнительно в УФАС заверили, что готовы оперативно реагировать на любые сигналы от населения.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что ФАС выявила переплату россиян за ЖКХ на 102,6 млрд рублей за 2023−2025 годы. Больше всего граждан «перегрузили» тарифами на электричество (25 млрд), вывоз мусора (12 млрд) и тепло (10,85 млрд).
