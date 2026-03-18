Движение по разрушающемуся мосту в Воронежской области экстренно перекрыли

Путепровод находится на автодороге Р-298 Курск — Воронеж — Р-22 «Каспий».

Источник: АиФ Воронеж

Путепровод на нулевом километре трассы «Курск — Борисоглебск — Курбатово — Землянск» в Нижнедевицком районе Воронежской области закрыли на неопределённый срок. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в местной администрации.

Причиной перекрытия движения по мосту, находящегося на автодороге Р-298 Курск — Воронеж — Р-22 «Каспий», стало разрушение его пролётного строения. На данный момент существует угроза обрушения.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС на Петровской набережной в Воронеже из-за аварийного состояния «парящего» моста.