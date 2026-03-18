Сбер запустил уникальный сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении

«Переводы по СБП используют миллионы россиян. Новый сервис возврата переводов по СБП позволяет вернуть деньги строго на ту карту, с которой они поступили, без поиска контактов получателя и без риска перевести средства на карты, которые контролируются мошенниками. Наша задача — сделать так, чтобы пользователь прямо в приложении мог безопасно исправить чужую ошибку или отразить попытку обмана в пару кликов. Сегодня Сбер является самым безопасным банком на российском рынке ― эффективность нашей антифрод-системы составляет 99,99%, и это один из самых высоких мировых показателей. Безопасность клиентов ― наш приоритет, поэтому Сбер в том числе постоянно совершенствует сервисы защиты, которых на текущий момент только в приложении СберБанк Онлайн более 20», — сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.