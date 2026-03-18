В Самаре потратят 59 миллионов рублей на организацию пяти автобусных маршрутов

В Самаре ищут подрядчика для обслуживания пяти автобусных маршрутов. Максимальная цена аукциона составляет более 59 миллионов рублей, информация об этом размещена на госзакупках.
Заказчиком является городской департамент транспорта. Подрядчик по муниципальному контракту должен будет осуществлять регулярные пассажирские перевозки по маршрутам № 1 (Красная Глинка — железнодорожный вокзал), № 50 (Красная Глинка — железнодорожный вокзал), № 51 (Красная Глинка — станция метро «Кировская»), № 78 (Барбошина поляна — Береза) и № 79 (Барбошина поляна — Прибрежный).
Судя по проекту контракта, он будет действовать с 9 по 30 апреля 2026 года. Выполнение работ будет проходить поэтапно. Итоги торгов подведут 27 марта.