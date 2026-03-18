Какие товары подорожают в Казахстане из-за конфликта на Ближнем Востоке

Цены растут не сразу — но процесс уже запущен.
Ключевая особенность ситуации в том, что рост цен проявляется не сразу, а с лагом в 3−6 месяцев. В первые недели после обострения действуют старые контракты, поставки идут по прежним условиям, и бизнес не спешит пересматривать цены.
Но по мере их обновления в экономику начинают закладываться новые издержки — более дорогая доставка, сырье и энергия. Именно в этот момент рост становится заметным для конечного потребителя.
Исключение — авиация. Перелеты дорожают почти сразу: маршруты удлиняются, топливо занимает значительную долю расходов, и авиакомпании быстро перекладывают это в цену билетов. Это первый индикатор того, что далее начнет дорожать широкий круг товаров.
Ключевой индикатор текущего кризиса — стоимость морских перевозок. По данным Bloomberg, цены на судовое топливо в Сингапуре выросли примерно в 2 раза за считанные недели — с 450−500 долларов за тонну в январе до более 1000 долларов сейчас.
В результате дорожает доставка товаров, а это — базовая издержка для всей мировой торговли.
Алюминий, нефтехимия и удобрения.
Ключевая точка риска — Ормузский пролив. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, а также значительная часть морских грузов.
Как отмечает телеграм-канал Spydell_finance, под давлением оказался не только энергетический сектор. Нарушается транзит контейнеров, сухогрузов и химической продукции, что создает риски для всей цепочки поставок.
Регион играет важную роль и в промышленности. Здесь производится около 5,5−6,5 млн тонн алюминия в год — это 8−10% мирового объема. В разбивке по странам:
ОАЭ (Emirates Global Aluminium) — 2,7 млн тонн, Бахрейн (Alba) — 1,6 млн тонн, Саудовская Аравия (Maaden/Ras Al Khair) — 0,8−1 млн тонн, Катар (Qatalum) — 0,6 млн тонн, Оман (Sohar Aluminium) — 0,4 млн тонн.
Практически весь этот объем экспортируется морем через Ормуз.
Параллельно регион поставляет нефтехимическую продукцию на 80−100 млрд долларов в год — это этилен и полиэтилен (упаковка и трубы), полипропилен (текстиль и автокомпоненты), этиленгликоль, метанол и параксилол. Речь идет о базовых материалах для промышленности и потребительских товаров.
Наиболее чувствительный канал — рынок удобрений. Производство здесь напрямую зависит от природного газа, который формирует до 70% себестоимости.
Через Ормузский пролив проходит около 30−40% мировой торговли азотными удобрениями, а сам регион обеспечивает 15−20% мировой торговли мочевиной. Катар производит около 6 млн тонн в год, Саудовская Аравия — порядка 4−5 млн тонн.
Как следует из анализа ProFinance, основанного на данных Reuters, экспортные цены на мочевину на Ближнем Востоке уже выросли примерно на 40% — до 700 долларов за тонну против около 500 ранее. В США рост составил около 32% с начала конфликта. Аналитики допускают, что при затяжном кризисе цены могут вырасти кратно.
Параллельно фиксируются сбои производства. Qatar Energy остановила крупнейший в мире завод по выпуску мочевины. В Индии, где приходится более 40% мировых закупок удобрений, три предприятия сократили выпуск, несмотря на контракт на 1.3 млн тонн. В Бангладеш закрыты 4 из 5 заводов. Египет, обеспечивающий около 8% мирового рынка, также сталкивается с рисками.
В США дефицит удобрений уже достигает около 25% от нормы для этого времени года. По оценкам Scotiabank, мировой экспорт мочевины может сократиться до 1,5 млн тонн в марте.
По оценкам международных организаций, около 50% мирового производства продуктов питания зависит от удобрений. В ряде стран на них приходится до 50% стоимости производства зерна. В результате рост цен на удобрения с лагом в несколько месяцев трансформируется в рост цен на продукты питания.
Гелий и полимеры.
Регион является ключевым поставщиком ряда и других критических материалов. Катар производит около 45−55 млн кубических метров гелия в год при мощности около 65 млн, что составляет почти треть мирового рынка. Весь этот объем экспортируется также через Ормузский пролив.
Саудовские компании производят около 5−6 млн тонн этиленгликоля в год, из которых 70−80% идет на экспорт. При общем мировом объеме около 35 млн тонн это соответствует примерно 15−17% мировой торговли.
Дополнительно регион обеспечивает значительные доли других рынков: сера — 20−25% мировой торговли, полипропилен — 8−10%, метанол — 6−8%, параксилол — 5−7%, диоксид титана — 6−7%.
Эти материалы используются в электронике, упаковке, текстиле, строительстве и промышленности, поэтому рост издержек распространяется на широкий круг товаров.
Казахстан получает «чужую» инфляцию.
В итоге глобальные процессы напрямую переходят в локальные цены. Экономист Олжас Байдильдинов считает, что рост стоимости энергоносителей увеличивает себестоимость производства и логистики, что особенно чувствительно для импортозависимых стран.
Ключевое звено — Китай, который остается крупнейшим поставщиком товаров в Казахстан. При этом китайская промышленность зависит от импорта нефти, в том числе из Ирана.
Рост цен на энергию в регионе увеличивает издержки китайских производителей, а значит ведет к удорожанию товаров, которые поступают на казахстанский рынок. Таким образом, инфляция передается через импорт практически напрямую.
Вторая волна придет через инфляцию и стоимость денег. Как отмечает телеграм-канал Proeconomics, усиление инфляционного давления означает сохранение высоких процентных ставок. Это делает кредиты дорогими и увеличивает нагрузку на бизнес и потребителей.
Какие товары подорожают в Казахстане.
В первую очередь — продукты питания. Рост цен на удобрения и топливо увеличивает себестоимость сельского хозяйства. Это затронет хлеб, муку, овощи, крупы, мясо и молочную продукцию. Второй блок — импортные товары. Удорожание производства и логистики приведет к росту цен на бытовую технику, электронику, одежду и товары повседневного спроса. Третья категория — упаковка. Дорожает полиэтилен и полипропилен, а значит растет стоимость упаковки. Это повышает цены практически на весь ассортимент в рознице.
Также под давлением окажутся стройматериалы и ремонт из-за роста цен на алюминий и химическую продукцию. Отдельно стоит выделить электронику: ограничения по критическим материалам и логистике увеличивают ее стоимость.
Самое плохое в том, что, даже если ситуация стабилизируется, рост издержек уже заложен в цепочки поставок. Это означает, что основной рост мировых цен впереди.
