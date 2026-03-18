Стали известны детали выпуска машин VOLGA в Нижнем Новгороде

Стала доступна обновленная информация о начале производства автомобилей марки VOLGA в Нижнем Новгороде. Процесс возобновится на бывшей территории Volkswagen во втором квартале текущего года, а первоначальный модельный ряд будет включать три автомобиля, сообщили в «Ньюсрум».
С конвейера сойдут кроссоверы сегментов D-SUV и C-SUV, а также седан D-класса. Представители компании уточнили, что завод обладает потенциалом выпуска до 110 тысяч автомобилей в год, однако достижение такой производительности будет поэтапным.
К концу года планируется расширить штат предприятия до двух тысяч сотрудников. В настоящее время представители бренда воздерживаются от комментариев относительно того, как локализация повлияет на конечную стоимость машин, акцентируя внимание на стремлении к «балансу доступности и современного функционала».
Компания также прояснила ситуацию с возможным возвращением концерна Volkswagen на площадку. Заявлено, что бренд продолжит производство, ориентируясь на актуальные потребности российского рынка, и все усилия направлены на подготовку к запуску.
Некоторые сведения, касающиеся объемов инвестиций и точного числа работников АО «ПЛА» (операционной компании, владеющей правами на бренд), остались без ответа, так как компания не комментирует такого рода информацию.
Ранее сообщалось, что ещё не запущенные в производство авто VOLGA будут стоить от 3 млн рублей. На рынок России продукцию планируют выпустить в конце 2026 года. Всего предполагаются три комплектации на базе китайского авто.