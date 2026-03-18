Совфед одобрил закон о страховом стаже для работавших в Крыму

Документ включает в страховой стаж для определения права на страховую пенсию и исчисления ее размера периоды работы или иной деятельности в Крыму и Севастополе с 17 марта по 31 декабря 2014 года.
Речь идет о тех гражданах, кто работал в Крыму и Севастополе в первые месяцы после их воссоединения с Россией, когда необходимая нормативно-правовая база только формировалась.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отмечала, что согласно действующему законодательству, страховой стаж включает периоды работы с 1991 по 2022 год на указанных территориях, а также время после включения новых субъектов в состав РФ.
Депутат уточнила, что законопроект расширяет период учета страхового стажа, включая в него дополнительно почти год. Таким образом, расширяются социальные гарантии для широкого круга граждан с учетом исторических и правовых особенностей регионов.