Треть резервного фонда потратила нижегородская мэрия на уборку снега

Администрация Нижнего Новгорода направила около 108 млн рублей из резервного фонда на дополнительные расходы по расчистке города от снега. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании профильной комиссии Гордумы 18 марта. Всего в резервный фонд на 2026 год заложено 360 млн рублей — это в два раза больше, чем в прошлом году. Глава города Юрий Шалабаев принял решение увеличить объем фонда, чтобы оперативно реагировать на непредвиденные ситуации и последствия аномальной погоды.