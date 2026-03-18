Треть резервного фонда потратила нижегородская мэрия на уборку снега

Администрация Нижнего Новгорода направила около 108 млн рублей из резервного фонда на дополнительные расходы по расчистке города от снега. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании профильной комиссии Гордумы 18 марта. Всего в резервный фонд на 2026 год заложено 360 млн рублей — это в два раза больше, чем в прошлом году. Глава города Юрий Шалабаев принял решение увеличить объем фонда, чтобы оперативно реагировать на непредвиденные ситуации и последствия аномальной погоды.
Наибольшие объемы финансирования на борьбу с сугробами и гололедом получили самые крупные районы города, в частности Автозаводский. Дополнительные средства также были доведены до муниципальных предприятий «Центр», «РЭД» и «Дорожник». В текущем сезоне дорожные службы работают в режиме повышенной готовности из-за рекордного количества осадков, превысившего 250% месячной нормы. Для сравнения, прошлая зима была малосенежной, что позволило городу сэкономить порядка 150 млн рублей, однако в 2026 году ситуация изменилась в обратную сторону.
Резкий рост объемов работ спровоцировал дефицит кадров в сфере ЖКХ. Как сообщают эксперты отрасли, количество вакансий для дворников в регионе выросло в 2,6 раза, однако предлагаемые зарплаты остаются на уровне 35 тысяч рублей, что значительно ниже доходов курьеров. Чтобы заработать в два раза больше, сотрудникам приходится брать сразу несколько участков, проявляя недюжинную выносливость. На фоне нехватки штатных единиц домоуправляющие компании вынуждены привлекать до 200 дополнительных рабочих и спецтехнику сторонних подрядчиков в пиковые периоды снегопадов.