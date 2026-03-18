В Татарстане банкиров начнут увольнять из-за атак мошенников

Топ-менеджеры кредитных организаций, которые не смогут обеспечить надежную защиту клиентов от кибермошенников, лишатся своих постов и на десять лет потеряют право работать в этой сфере.

Об этом заявила заместитель управляющего Отделением Банка России по РТ Нурания Хайруллина.

Она пояснила, что если в течение года к банку неоднократно применялись меры воздействия из-за низкого качества кибербезопасности, то ответственный руководитель будет вынужден покинуть должность. После увольнения он в течение десяти лет не сможет занимать аналогичные посты ни в одной другой организации. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении.

Хайруллина также напомнила, что в республике около 700 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты, чтобы обезопасить себя от аферистов. Большинство воспользовались порталом «Госуслуги». Самозапрет на оформление сим‑карт пока менее популярен — его установили чуть более 15 тысяч жителей.