Власти Ростовской области выпустят облигации на 15 миллиардов рублей

В Ростовской области принято решение о выпуске государственных облигаций на общую сумму 15 миллиардов рублей. Об этом в ходе заседания Законодательного собрания региона сообщил председатель Александр Ищенко.
Как уточнил парламентарий, соответствующие параметры привлечения средств были согласованы с Министерством финансов Российской Федерации. Помимо традиционных кредитных линий, региональные власти планируют использовать инструмент ценных бумаг.
В настоящий момент в правительстве Ростовской области ведется разработка нормативной базы, которая определит порядок и условия предстоящего выпуска облигаций.