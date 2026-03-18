Власти Ростовской области выпустят облигации на 15 миллиардов рублей

В правительстве Ростовской области разрабатывают условия выпуска облигаций.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области принято решение о выпуске государственных облигаций на общую сумму 15 миллиардов рублей. Об этом в ходе заседания Законодательного собрания региона сообщил председатель Александр Ищенко.

Как уточнил парламентарий, соответствующие параметры привлечения средств были согласованы с Министерством финансов Российской Федерации. Помимо традиционных кредитных линий, региональные власти планируют использовать инструмент ценных бумаг.

В настоящий момент в правительстве Ростовской области ведется разработка нормативной базы, которая определит порядок и условия предстоящего выпуска облигаций.