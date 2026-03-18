Номинальная зарплата уральцев превысила общероссийскую

Среднемесячная номинальная зарплата организаций Уральского федерального округа превысила общероссийскую. По данным Свердловскстата, в 2025 году номинальная оплата труда в УрФО составила 102 506 рублей, в то время как по России — 100 360 рублей. По сравнению с 2024 годом доходы выросли на 10,9%, а реальная начисленная заработная плата увеличилась на 2%.
— Уровень благосостояния населения определяется прежде всего денежными доходами населения, которые в расчете на душу населения в целом по Уральскому федеральному округу в 2025 году составили 72 711 рублей в месяц. В целом по России — 74 845 рублей в месяц, — сообщил Свердловскстат.
Также в УрФО численность рабочей силы в возрасте от 15 лет в 2025 году составила 6,3 миллиона человек, или 63,9% от всего населения.
Безработных, но активно ищущих в УрФО оказалось 94,8 тысячи человек. В органах службы занятости населения на конец 2025 года зарегистрировано 23 тысячи безработных, или 0,4% рабочей силы.