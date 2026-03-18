Номинальная зарплата уральцев превысила общероссийскую

Среднемесячная номинальная зарплата организаций Уральского федерального округа превысила общероссийскую. По данным Свердловскстата, в 2025 году номинальная оплата труда в УрФО составила 102 506 рублей, в то время как по России — 100 360 рублей. По сравнению с 2024 годом доходы выросли на 10,9%, а реальная начисленная заработная плата увеличилась на 2%.