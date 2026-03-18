Движение транспорта по проспекту Гагарина ограничат с 19 по 22 марта

С 19 по 22 марта 2026 года водители столкнутся с временными неудобствами на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Движение автотранспорта по местному проезду у дома № 29 будет приостановлено в определенные часы, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Ограничения будут действовать:
19 марта с 07:00 до 22:00;
21 марта с 07:00 до 23:00;
22 марта с 07:00 до 21:00.
Автолюбителей настоятельно просят заблаговременно убрать личный транспорт из зон, на которые распространяются ограничения. Машины, оставленные в указанных местах, будут эвакуированы.
Для получения информации о месте нахождения перемещенных автомобилей следует обращаться по телефону справочной службы: 417−17−07.
Водителям рекомендуется внимательно изучить альтернативные маршруты движения и неукоснительно соблюдать дорожные знаки, проявляя максимальную осторожность.
Ранее движение транспорта по проезду проспекта Гагарина временно ограничивали с 14 по 16 марта.