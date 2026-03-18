В Волгограде более чем в два раза выросло число нелегалов финрынка

В Волгограде в прошедшем 2025 году Банк России выявил 16 организаций, которые вели нелегальную финансовую деятельность в регионе. За год с 7 число таких фирм выросло до 16. Как объясняют в Банке России, появились новые инструменты, чтобы находить информацию о таких лицах и компаниях. Например, использование данных Росреестра и ФССП.
Так на территории области нашли частного кредитора, который давал гражданам займы под залог домов и квартир. Заемщики рисковали остаться без денег и единственного жилья. Это незаконная схема, и Банк России передал данные компании в полицию.
— Заемщики также могли столкнуться с незаконными методами взыскания, угрозами в отношении себя или близких, — отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Илья Морозов.
Также выявили три потребительских сельхозкооператива, которые ранее вышли из реестра Банка России, но продолжили выдавать займы своим пайщикам, а также два ИП, выдававшие займы под видом скупки. Еще 8 нелегальных фирм использовали в своем наименовании слово «ломбард». 2 организации публично привлекали деньги граждан в качестве инвестиций. В Банке России напоминают об опасности сотрудничества с нелегалами, которые состоят в специальном предупредительном списке регулятора.