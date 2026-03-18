Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане на подготовку к паводку выделено 513 млн рублей

Более 513 миллионов рублей выделено на подготовку к паводку в Татарстане.

Об этом сегодня на брифинге о готовности к прохождению весеннего половодья в Республике Татарстан рассказал заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.

«При подготовке к паводку 2026 года выполнены мероприятия на сумму более 513 миллионов рублей. Из них 130 миллионов рублей было потрачено на ремонт тридцати гидротехнических сооружений, 81 — на очистку русел рек и дноуглублений, еще 8 — на берегоукрепление двух участков и так далее», — рассказал Суржко.