АКРА понизило рейтинг КамАЗа из-за ухудшения рентабельности

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «КамАЗ» с АА- (RU) до уровня A (RU). Прогноз по рейтингу остался стабильным, сообщает пресс-служба АКРА.

Источник: Коммерсантъ

Снижение рейтинга обусловлено ухудшением показателей операционной рентабельности, снижением уровня покрытия процентных расходов свободным денежным потоком, а также сохраняющейся повышенной долговой нагрузкой и слабой генерацией денежного потока.

Отмечается, что кредитный портфель КамАЗа на конец 2025 года составил 276 млрд руб., увеличившись на 21%.

«Средневзвешенное отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей за период с 2024 по 2029 год увеличилось, по оценкам АКРА, до 7,4х», — говорится в сообщении.