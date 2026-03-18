АКРА понизило рейтинг КамАЗа из-за ухудшения рентабельности

Снижение рейтинга обусловлено ухудшением показателей операционной рентабельности, снижением уровня покрытия процентных расходов свободным денежным потоком, а также сохраняющейся повышенной долговой нагрузкой и слабой генерацией денежного потока.
Отмечается, что кредитный портфель КамАЗа на конец 2025 года составил 276 млрд руб., увеличившись на 21%.
«Средневзвешенное отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей за период с 2024 по 2029 год увеличилось, по оценкам АКРА, до 7,4х», — говорится в сообщении.