Эксперты предупредили о рисках разгона инфляции при курсе доллара 100 рублей

Резкое падение курса рубля до 100 рублей за доллар помешает усилиям Центрального банка по сдерживанию инфляции и охлаждению экономической активности. Такие опасения высказал РИАМО эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.
По его мнению, девальвация валюты приведёт к росту цен на импортные товары, что усилит инфляционное давление. В таких условиях ЦБ будет вынужден сохранять высокую ключевую ставку, затрудняя доступ бизнеса к дешёвым кредитам и замедляя его развитие.
Зельцер отмечает, что текущий уровень бюджетных доходов позволяет поддерживать стабильность, а комфортный показатель, зависящий от курса доллара и цены на нефть, уже превышен. При текущем курсе 83 рубля за доллар и нефти около 100 долларов, этот показатель составляет 8300 рублей, что снижает дефицит бюджета. Однако курс в 100 рублей за доллар может стать серьёзной угрозой для ценовой стабильности.
Александр Шкарупа, основатель event-агентства «Динамика», также обеспокоен падением рубля. Он считает, что это приведёт к росту цен на товары и услуги, а снижение доступности кредитов негативно скажется на бизнесе.
Шкарупа отмечает, что слабый рубль удорожает импортные компоненты, что влияет на конечную цену товаров, особенно в производственной цепочке. Снижение ключевой ставки ЦБ из-за замедления инфляции становится нереалистичным при курсе 100 рублей за доллар, что сохранит высокую ставку и дорогие кредиты.
Эксперт подчёркивает, что слабый рубль выгоден бюджету и экспортёрам, но не всей экономике. Бюджет получит больше выручки от продажи нефти, но за счёт снижения покупательной способности граждан.