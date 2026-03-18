Хуснуллин рассказал о росте турпотока на Крымский полуостров

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Наблюдается рост туристического потока на Крымском полуострове, в 2025 году он составил 7,4 миллиона человек, а с 2014 года увеличился вдвое, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«Растет туристический поток на Крымском полуострове. В прошлом году на территорию полуострова приехало отдохнуть 7,4 миллиона человек, что на 1,1 миллион человек больше, чем в 2024 году. С 2014 года этот показатель увеличился почти вдвое», — сказал Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ на тему развития Крыма и Севастополя.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
