Bloomberg: Пентагон наладит массовое производство дронов LUCAS после их успешного применения против Ирана

Беспилотник LUCAS — американская версия иранского дрона-камикадзе, которую производит компания SpektreWorks. Пентагон протестировал этот БПЛА в ходе операции «Эпическая ярость» и счел ее «незаменимой», сообщает агентство Bloomberg.
Эмиль Майкл, заместитель министра обороны по исследованиям и инженерным разработкам, во вторник заявил, что США приступят к массовому производству этих дронов, которые он назвал «полезным инструментом в нашем арсенале».
Цель, по словам Майкла, состоит в том, чтобы заменить ими более дорогие американские крылатые ракеты, каждая из которых стоит миллионы долларов. LUCAS, по данным издания, стоит около 55 000 долларов за штуку, а его дальность действия доходит до 750 километров.
По сведениям Bloomberg, подразделения, оснащенные этими системами, США отправили на Ближний Восток до начала военной кампании против Ирана.