Завод из Нижнего Новгорода добился компенсации от нидерландской компании на миллионы евро

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 марта, ФедералПресс. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск судостроительного завода «Красное Сормово» к европейскому производителю двигателей Yanmar Europ B.V. Суд постановил взыскать с нидерландской компании в пользу российского предприятия около 1,75 млн евро.

Претензии российского завода касались невыполнения обязательств по поставке оборудования со стороны зарубежного партнера.

Согласно материалам дела, сумма взыскания складывается из двух частей: 1,563 млн евро — это неотработанный аванс, перечисленный заводом по контракту, и еще 188,75 тыс. евро — штрафные санкции. Кроме того, голландская компания обязана компенсировать истцу 200 тысяч рублей расходов на оплату госпошлины.

В соответствии с решением суда, нидерландская компания имеет право обжаловать вердикт в течение месяца. После вступления решения в законную силу «Красное Сормово» сможет получить исполнительный лист для принудительного взыскания средств.

Напомним, в прошлом году суд обязал финскую Wartsila вернуть 2,4 млн евро нижегородскому заводу «Красное Сормово» за непоставленные из-за санкций двигатели.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о конфискации имущества экс-судьи Нижегородского облсуда Вячеслава Сапеги на сумму более 54 млн рублей. До этого суд обратил в доход государства активы другого нижегородского судьи, Виктора Фомина, на 166 млн рублей.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.