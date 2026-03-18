Завод из Нижнего Новгорода добился компенсации от нидерландской компании на миллионы евро

Претензии российского завода касались невыполнения обязательств по поставке оборудования со стороны зарубежного партнера.
Согласно материалам дела, сумма взыскания складывается из двух частей: 1,563 млн евро — это неотработанный аванс, перечисленный заводом по контракту, и еще 188,75 тыс. евро — штрафные санкции. Кроме того, голландская компания обязана компенсировать истцу 200 тысяч рублей расходов на оплату госпошлины.
В соответствии с решением суда, нидерландская компания имеет право обжаловать вердикт в течение месяца. После вступления решения в законную силу «Красное Сормово» сможет получить исполнительный лист для принудительного взыскания средств.
Напомним, в прошлом году суд обязал финскую Wartsila вернуть 2,4 млн евро нижегородскому заводу «Красное Сормово» за непоставленные из-за санкций двигатели.
