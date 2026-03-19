Омский аэропорт увеличил доход от бизнес-залов

Омский аэропорт в 2025 году получил выручку в размере 1,5 миллиарда рублей, при этом чистая прибыль сократилась почти в три раза и составила 44,9 миллиона рублей. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности предприятия.
Основной доход воздушной гавани по-прежнему формируют услуги по взлёту и посадке воздушных судов, в том числе обеспечение авиационной безопасности. Совокупно эти направления принесли более 470 миллионов рублей. Однако дополнительные сервисы демонстрируют опережающую динамику роста.
Бизнес-залы аэропорта заработали почти 106 миллионов рублей, что свидетельствует о растущем спросе на услуги повышенного комфорта. Подача трапов и перронных автобусов обеспечила выручку в размере 204 миллионов рублей. Аренда торговых площадей и рекламных мест принесла более 79 миллионов, услуги бортпитания — еще 7 миллионов рублей.
Расходная часть бюджета аэропорта также увеличилась. На оплату труда, премии и отпускные выплаты руководящему составу направлено почти 27 миллионов рублей, тогда как годом ранее эта сумма составляла 24 миллиона. Дивидендные выплаты акционерам достигли 118 миллионов рублей, в том числе 1,6 миллиона вернулись как невостребованные.
Затраты на содержание бизнес-залов выросли почти на 7 миллионов рублей. Это связано с увеличением пассажиропотока в сегменте премиум-услуг: число бизнес-пассажиров выросло почти на 6 тысяч человек.